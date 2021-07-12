Dayakçıları CHP’li belediye savunacak

27 Şubat’ta CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ne katılan Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Er, CHP’li H.Ö. ve O.T. tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Er, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

Hayri Türkyılmaz

9 Temmuz’da Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy’un Mudanya’yı ziyaret ettiğini belirten Er, olayın o akşam yaşandığını söyledi.

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HAİNSİNİZ, BÖLÜCÜSÜNÜZ!

Genel başkan yardımcıları ile ilçede yaptıkları çalışmanın ardından arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyleyen Er, şöyle konuştu: “Arkadaşlarımızla otururken ‘Siz hainsiniz, bölücüsünüz’ dediler. Siyaset anlamında hakaretvari söylemlerde bulundular. Biz cevap vermedik, hiçbir şey söylemedik. ‘Sen Hayri’nin (Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz) adamıydın, Hayri’yi sattın. Sen satılık mısın?’ diye bizi kışkırtmaya çalıştılar.”

TAKİP EDİP YOLUNU KESMİŞLER

Bu kişilere cevap vermeyince CHP’lilerin ortamdan ayrıldığını, kendilerinin de oturdukları mekandan kalktıklarını ifade eden Mehmet Er, yola çıktıktan sonra bu kişilerin kendi araçlarını takip ettiklerini söyledi. Er, “Biz tatsızlık çıkmasın diye ara sokaklara girdik ama aracın önünü kesip beni darp ettiler” diye konuştu. Saldırıda burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu kafasına dikiş atılan Mehmet Er, darp raporu da aldı.

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OLAY GECESİ İHRAÇ İDDİASI

H.Ö. ve O.T.’nin CHP üyesi olduğunu söyleyen Mehmet Er, “Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın, belediyenin 7 avukatını bu kişileri savunması için mahkemeye gönderdiğini biliyoruz” iddiasında bulundu. Er, “Bunlar CHP üyesi. Ama olayın olduğu gece ihraç ettiler. Şimdi bize ‘CHP üyesi değiller’ diyorlar. Söz konusu isimlerin Mudanya CHP örgütü pankartıyla çekilmiş fotoğrafları var. Ben de onların partiye üye olduğunu biliyorum” dedi.