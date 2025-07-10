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DEAŞ’a sekiz gözaltı

DEAŞ’a sekiz gözaltı

04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, birlikte hareket eden, terör örgütüne müzahir sosyal medya hesaplarını kullanan, bölgelerde çekilen fotoğraf ve görüntülerde yer alan 8 zanlının kimlik ve adreslerini belirledi. Operasyonda 8 şüpheli emniyete götürüldü.



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