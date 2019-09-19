Define bulmak için adeta ağaç katliamı yaptı Denizli’nin Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 17:32 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 17:35 IHA