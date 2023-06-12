Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ‘Değişim’ mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de “Büyük değişime adayım” dedi.

Haliç Su Sporları Merkezi açılışına katılan İmamoğlu, “CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?” sorusuna verdiği cevapta “CHP için değişim” vurgusu yaptı. Değişim konusundaki fikrinin net ve kararlı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum" dedi. İmamoğlu, “CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?” sorusunu ise “Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim” diye konuştu.

EKRANDAN MESAJ VERMEK YANLIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır” açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi: “Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum.”

Yavaş da kazan kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nden yenik çıkan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na dönük eleştiri kervanına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Yavaş da Kılıçdaroğlu’na karşı kazan kaldıran Yavaş, Twitter’da akademisyen Evren Balta’nın paylaştığı ve Kılıçdaroğlu’nun ‘negatif’ siyasetçi çıktığı anketi beğendi. Söz konusu tweet’te akademisyen Evren Balta, “Aşağıdaki negatif/pozitif oy verisi Aralık 2022 tarihli. ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na kesinlikle oy vermezdim + vermezdim’ diyenler yüzde 66, Recep Tayyip Erdoğan için aynı durum yüzde 57. İki aday karşı karşıya kalınca daha çok sevilen değil daha az olumsuz duygu beslenen kazandı. İki adaylı seçimlerin doğası bu. Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık...” ifadelerini kullandı.

Aynı formülle koltuğa tutunacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’nın ortak adayı olmayı başardığı taktiği seçimin ardından liderlik koltuğunu sağlama almak için de uyguluyor

Cumhurbaşkanı adayı olmak için süreci bir yıl gibi bir zamana yayan Kılıçdaroğlu, küçük ortaklarına listelerde 38 vekil vererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i masada yalnızlaştırdı. Bu şekilde kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolu açtı. Kılıçdaroğlu şimdi de seçim yenilgisinin ardından koltuğunu korumak için aynı taktiğe başvuruyor. Yenilginin CHP içinde yükselttiği tansiyonu düşürmek için kongreyi zamana yayan Kılıçdaroğlu, bu süreçte MYK’dan başlayarak adaylığını destekleyecek kadroları oluşturmaya başladı.

‘PARTİ BENİ İSTİYOR’ DİYECEK

Yeniden genel başkanlık için sinyaller veren Kılıçdaroğlu’nun adaylığını pişirece bu isimler sık sık “Kılıçdaroğlu aday olmalı, yerel seçimler onlar ile kazanılır” şeklinde mesajlar verecek. “Resmen adayım” demek için biraz daha zaman kollayacağı ileri sürülen Kılıçdaroğlu’nun “Parti beni istiyor” diyerek adaylığını perçinleyeceği konuşuluyor.







