Delege savaşı ilçelerde

CHP’de yönetimle değişim yanlıları arasında ‘delege’ savaşı, ilçe kongrelerine taşınıyor. Bugün başlayacak ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan ilçe kongrelerinde taraflar, delege seçimleri için kozlarını paylaşacak. Mahalle delege seçimlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu’nun bazı illerinde ise muhalefetin önde olduğu ileri sürüldü.