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Delege savaşı ilçelerde

Mehmet Güney
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

CHP’de yönetimle değişim yanlıları arasında ‘delege’ savaşı, ilçe kongrelerine taşınıyor. Bugün başlayacak ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan ilçe kongrelerinde taraflar, delege seçimleri için kozlarını paylaşacak. Mahalle delege seçimlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu’nun bazı illerinde ise muhalefetin önde olduğu ileri sürüldü.

SALICI DENGESİ

İsmi Kılıçdaroğlu muhalifleri arasında geçen Oğuz Kaan Salıcı’nın, büyük kentler ve Doğu’da Genel Merkez’e destek verdiği iddia ediliyor. Muhalif ekip, Salıcı’yı yanlarına çekmeye çalışıyor.



#Siyaset
#CHP
#Delege
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