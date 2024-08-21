Delegeden ön seçim baskısı

Tüzük değişikliği tartışmalarının alevlendiği CHP'de delegenin büyük çoğunluğu Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kasım kurultayında verdiği ön seçim sözünü tutmasını istedi. Ön seçim beklentisi dün yapılan CHP MYK toplantısında da gündeme geldi. Genel Başkan Özgür Özel'e sunumda bulunan CHP kurmayları, delegede ön seçim talebinin ağırlık kazandığının aktardı.

HAKİMİYETİ YİTİREBİLİR

Yükselen 'ön seçim' seslerini Yeni Şafak'a değerlendiren kaynaklar, "Delegeden gelen ön seçim vaadinin yerine getirilmemesi halinde Özel'in kurultay üzerindeki hakimiyetini yitirebileceğine" işaret etti. Üst düzey bir CHP'li isim, "Ön seçim konusunda Özgür Bey ciddi bir vaatte bulundu. Eylül ayındaki kurultayda bu talep karşılanmazsa delege dengesinde umulmadık değişimler ortaya çıkabilir. Ön seçimi bahanesiyle parti içi muhalefet körüklemeye çalışanlar olacaktır. Eylül ayındaki kurultayda bu talep karşılanmazsa delege dengesinde umulmadık değişimler ortaya çıkabilir" dedi.

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİREBİLİR

Kaynaklar, üstü kapalı olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekibine dikkat çekerek, "Özgür Özel ve arkadaşları, değişimden söz ederek açtıkları yeni kapıyı açmadan sürgülemek niyetine girerlerse, o kapının ardında bırakmak istedikleri çevrelerin hesaplarını göz ardı etmemeliler. Çünkü onlar sessiz sakin oturmuyorlar. Yani kendilerinin gerçekleştirmediği bir vaadi onların kullanmayacağını nereden biliyorlar" sorusunu sordu.

Kademeli üyelik masada

Eylül başında tüzük kurultayına hazırlanan CHP'de üyelik yöntemi de tartışılıyor. Yargıtay kayıtlarına göre hali hazırda 1 milyon 428 bin 800 üyesi bulunan CHP, parti programı ve tüzüğünde yapılacak değişiklikler kapsamında, 'kademeli üyelik' sistemine geçilmesi de gündemde. Bu yönteme göre CHP'ye üye olmak isteyen bir kişi önce aday üye olacak. Aday üye sürecinin tamamlanması için kişinin bazı eğitimleri tamamlaması istenecek. Fakat bu duruma karşı çıkan bir grup da bulunuyor. Uygulamanın kitleselleşmenin önüne geçeceğini savunanlar kademeli üyelik önerisine karşı çıkıyor.

İYİ Parti'den CHP'ye katılım

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024'te partisinden istifa eden Bilal Bilici dün CHP'ye katıldı. Bilici’ye rozetini CHP Genel Merkezi’ndeki bir toplantı öncesi Genel Başkan Özgür Özel taktı.

CHP kripto yasasının iptalini istedi

CHP, kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Kararı Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın açıkladı.











