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Delegelere sahip çıkın

İl kongrelerinin tamamlandığı CHP’de, yönetim ve değişim cephesi 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya hazırlanıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işi şansa bırakmak istemediği için kendisini destekleyen ya da destekleme potansiyeli yüksek il başkanları ile Ankara’da bir araya geliyor. Kurultaya kadar 750 imza hedefine ulaşmak isteyen Kılıçdaroğlu, delegeleri, kendisini destekleyen il başkanları üzerinde sıkıştırmaya başladı. Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve yönetimlerini Genel Merkez’de kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına ve yöneticilerine, “Delegelerinize sahip çıkın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Çelik, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'daki ilçe başkanları ile partisinin Genel Merkez'inde bir araya geldi. Değişimcilerin adayı olarak öne çıkan Çelik, 8 Ekim'deki kongrede İstanbul İl Başkanı seçilmişti.


Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' tepkisi: Derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ediyor
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' tepkisi: Derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' diyen ve 'yabancı asker' maddesi üzerinden manipülasyonlara başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstedi. "Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor" diyen Çelik, "Bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubu olarak daha önce defalarca 'evet' dedi." ifadelerini kullandı. CHP liderinin derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ettiğini belirten Çelik, "CHP, tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK’ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür!" diye yazdı.


#Sİyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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