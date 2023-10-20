Delegelere sahip çıkın

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işi şansa bırakmak istemediği için kendisini destekleyen ya da destekleme potansiyeli yüksek il başkanları ile Ankara’da bir araya geliyor. Kurultaya kadar 750 imza hedefine ulaşmak isteyen Kılıçdaroğlu, delegeleri, kendisini destekleyen il başkanları üzerinde sıkıştırmaya başladı. Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve yönetimlerini Genel Merkez’de kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına ve yöneticilerine, “Delegelerinize sahip çıkın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Çelik, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'daki ilçe başkanları ile partisinin Genel Merkez'inde bir araya geldi. Değişimcilerin adayı olarak öne çıkan Çelik, 8 Ekim'deki kongrede İstanbul İl Başkanı seçilmişti.