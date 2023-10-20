Delegelere sahip çıkın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' diyen ve 'yabancı asker' maddesi üzerinden manipülasyonlara başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstedi. "Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor" diyen Çelik, "Bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubu olarak daha önce defalarca 'evet' dedi." ifadelerini kullandı. CHP liderinin derinleşen bir cehalet ve yetersizlikle hareket ettiğini belirten Çelik, "CHP, tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK’ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür!" diye yazdı.