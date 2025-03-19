DEM heyeti kongreye Öcalan’ı istedi

DEM Parti İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısından sonra başlattığı ikinci siyasi partiler turu, önceki gün Cumhur İttifakı ortakları ile devam etti.
DEM heyeti, AK Partili ve MHP’li muhataplarına, “Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda PKK’nın silah bırakma ve kendini fesih konularında atılacak muhtemel adımları” aktardı. DEM heyeti, AK Parti ve MHP’den gelen “PKK kendisini ne zaman feshedecek? Bunun için kongreyi ne zaman toplayacak?” sorularına PKK’nın sözde kongresini Nisan ayında toplayacağı bilgisini verdi.
Örgütten gelen “PKK, Öcalan’ın katılımıyla gerçekleşecek bir kongreyle kendini feshedebilir” yorumlarına işaret eden DEM’liler “Öcalan, kongreye fiziksel olarak katılamasa dahi video mesaj göndermeli, mümkünse görüntülü bağlantıyla kongreye katılmalı” talebini iletti. Öcalan’ın şartlarının iyileştirilmesi için İmralı’da bir sekretarya kurulması DEM’lilerin talepleri arasında yer aldı. Heyet, İmralı’da önümüzdeki günlerde yapılacak dördüncü görüşmenin içeriği hakkında da bilgilendirmede bulundu.