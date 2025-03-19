DEM heyeti kongreye Öcalan’ı istedi

DEM heyeti, AK Partili ve MHP’li muhataplarına, “Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda PKK’nın silah bırakma ve kendini fesih konularında atılacak muhtemel adımları” aktardı. DEM heyeti, AK Parti ve MHP’den gelen “PKK kendisini ne zaman feshedecek? Bunun için kongreyi ne zaman toplayacak?” sorularına PKK’nın sözde kongresini Nisan ayında toplayacağı bilgisini verdi.