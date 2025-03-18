DEM heyetinden 'Cumhur'a ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti, dün Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin kapısını çaldı. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de yer aldığı heyetin, ilk durağı MHP oldu. MHP heyeti, DEM’lileri Meclis’te grup katında kabul etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Çok faydalı bir görüşme oldu” dedi.

Heyetin ikinci durağı ise AK Parti oldu. AK Parti heyetindeki Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM’lileri AK Parti grup katında ağırladı. DEM heyetinin AK Parti görüşmesi 1 saat 50 dakika sürdü. Güler, görüşmeyi "Samimi ve dostane" olarak niteledi. Tülay Hatimoğulları, Öcalan’ın mesajının 21 Mart Nevruz’unda Diyarbakır’da okunmasının gerekli olduğunu AK Parti ve MHP’li muhataplarına ilettiklerini söyledi.