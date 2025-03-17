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DEM Parti heyetinden MHP'ye ziyaret

DEM Parti heyetinden MHP'ye ziyaret

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:2617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM heyeti ve MHP heyeti
DEM heyeti ve MHP heyeti

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından başlatılan DEM Parti siyasi parti görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti bugün MHP'yi ziyaret etti.


Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, ikinci tur ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.


DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
"Çok faydalı bir görüşme oldu"
dedi.


Heyetin üçüncü durağı AK Parti


Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AK Parti’yi de ziyaret edecek.





#DEM Parti
#AK Parti
#MHP

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