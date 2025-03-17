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Terörle varılacak hiçbir menzil yok

Terörle varılacak hiçbir menzil yok

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Bahçeli yazılı açıklamasında Öcalan’ın çağrısına dikkat çekerek, “PKK’nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin kongresini toplayarak feshini kararlaştırması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Heyeti’nin yapacağı ikinci ziyaret öncesinde açıklama yaptı. Türkiye Yüzyılı’nın refahın yüzyılı olacağını ifade eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her kardeşimiz, büyük Türk milletine mensup olan her insanımız bölücü terörden ileri düzeyde şikayetçidir. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.”

DERHAL FESHETMELİ

“PKK’nın ise derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur. Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, bu tanımlamayı istismar eden, üstelik MHP’ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, patentinin bizde bulunmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.Kim ne derse desin aleni ve aşikâr gerçek budur. CHP’nin ve yandaş televizyon kanallarının terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayesi, diyalog kanallarını baltalama gayreti maalesef gözle görülecek kadar açıktır ve açıktadır.”



#Terör
#MHP
#Devlet Bahçeli
#Siyaset

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