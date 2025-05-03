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DEM Parti detayları duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

DEM Parti detayları duyurdu: Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

18:173/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
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DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. 12.00'de AKM'de Anma Etkinliği düzenlecektir. İkindi namazından sonra Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılanacaktır. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.

DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacaktır. 12.00'de AKM'de Anma Etkinliği düzenlecektir. İkindi namazından sonra Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılanacaktır. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.

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#Sırrı Süreyya Önder
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