Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

09:1514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

DEM Parti heyetinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da ziyaret edeceği öğrenildi.

DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilerleyen günlerde MHP, CHP ve Gelecek Partisinin genel başkanları ile görüşecek.


DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre,
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet
, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

Aynı gün saat
14.00'te TBMM Grup Odası'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile görüşecek heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

#DEM Parti
#Devlet Bahçeli
#MHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?