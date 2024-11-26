DEM Parti Kayapınar Eş Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar,

Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar,

Bu gelişmeyi takiben, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belediye başkanlarının görevden alınmasının "geçici bir tedbir" olduğu ifade edilmişti.