DEM Parti Kayapınar Eş Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Terörle bağlantılı belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.
Diyarbakır'da, Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) üyesi Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Belediye başkanlarına yönelik operasyon dalgası CHP'li Esenyurt Belediyesi'yle başladı. DEM-CHP ittifakıyla seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış, yerine Can Aksoy atanmıştı.
Bu gelişmeyi takiben, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belediye başkanlarının görevden alınmasının "geçici bir tedbir" olduğu ifade edilmişti.
Son olarak, Tunceli'deki DEM Parti yönetimindeki belediye ve CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyım atandığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın, PKK üyeliğinden hüküm giymesi ve devam eden PKK propagandası soruşturması nedeniyle görevden alındığı bilgisi yer aldı.