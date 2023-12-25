DEM’de, İmamoğlu’nun kenti elinde tutmak için Esenyurt, Esenler ve Bağcılar gibi DEM seçmeninin yoğunlukta olduğu ilçelerde kendilerine kontenjan vereceğini düşünenler de var. Üst düzey bir DEM Partili, “İstanbul özelinde bizim ilçe belediye başkanlığı gibi CHP yönetimini ve tabanını zorlamaya itecek bir talebimiz yok. Ancak büyük kentler, daha etkin siyaset yapabilmemiz bizim için de elzemdir. Bu nedenle CHP ile yerel bazda bir ittifak kurulacaksa taviz veren, seçmenini CHP adayına yönlendiren taraf olmayız” değerlendirmesinde bulundu.