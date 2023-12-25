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İmamoğlu bize kontenjan verir

DEM Parti, CHP’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan ve belediye meclisi üye adaylarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belirlenmesinden memnun.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:48 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

DEM’de, İmamoğlu’nun kenti elinde tutmak için Esenyurt, Esenler ve Bağcılar gibi DEM seçmeninin yoğunlukta olduğu ilçelerde kendilerine kontenjan vereceğini düşünenler de var. Üst düzey bir DEM Partili, “İstanbul özelinde bizim ilçe belediye başkanlığı gibi CHP yönetimini ve tabanını zorlamaya itecek bir talebimiz yok. Ancak büyük kentler, daha etkin siyaset yapabilmemiz bizim için de elzemdir. Bu nedenle CHP ile yerel bazda bir ittifak kurulacaksa taviz veren, seçmenini CHP adayına yönlendiren taraf olmayız” değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS ÜYELİĞİ LİSTELERİNE GİRERİZ

DEM Parti kaynakları, “İmamoğlu, İstanbul’da bizim seçmenimizin yoğun olduğu ilçelerde, meclis üyeliği için bize kontenjan ayırma fikrine uzak değil. Bu ilçelerde DEM’den bir kişi, seçilebilecek sıradan CHP listesinde yer alabilir. CHP seçmenine de uzak gelmeyecek sol sosyalist ya da sosyal demokrat kimlikli adaylar listelere girebilir” dedi.



#Siyaset
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