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DEM’de taban korkusu

CHP ile 31 Mart’ta “kent uzlaşısı” adı altında iş birliğine giden DEM Parti, tabanını kaptırmaktan korkuyor.

Uğur Duyan
04:00 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:11 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
DEM Parti - CHP
DEM Parti - CHP

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde oy oranı yüzde 8,8’e gerileyen DEM Parti, yerel seçimde başta İstanbul olmak üzere batıda oy oranının 2019 seçimlerinin dahi gerisinde kalmasının nedenlerini araştırıyor. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Meral Danış Beştaş yüzde 2,1 oy almıştı. Partili kaynaklar, DEM Parti seçmeninin politik ve ideolojik refleksinin yerel seçimde iktidar karşısında ana muhalefeti destekleyecek şekilde geliştiği, ancak bunun kendilerini de şaşırtacak düzeye ulaştığı bilgisini verdi. Parti tabanının CHP ile batı illerinde organik bütünleşme içine girmesinden çekindiği öğrenilen DEM Parti Genel Merkezi’nin, bu nedenle 2028 seçimlerine kadar sürecin tersine çevrilmesi için çalışacağı öğrenildi.


#politika
#DEM Parti
#CHP
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