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Demir kapıyı açamayınca duvarı deldiler: 500 bin TL değerinde halıyı çaldılar

Demir kapıyı açamayınca duvarı deldiler: 500 bin TL değerinde halıyı çaldılar

11:159/05/2025, Cuma
IHA
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Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.
Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ödek köyünde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, demir kapıyı aşamayınca duvarı delerek içeri girdikleri köy evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde el dokuması halı, kilim ve köy yastıklarını çaldı.

Kamil Çatal'a ait köy evinden biri duvar halısı olmak üzere dört el dokuması halı, bir el dokuması kilim ve 15 adet köy yastığı çalındı. Hırsızlık, Ankara'da yaşayan Mikail Çatal'ın köydeki komşularından aldığı haber üzerine ortaya çıktı. Evine gelen Mikail Çatal, evin duvarının kırılmış olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde yaptığı parmak izi ve inceleme çalışmalarının ardından tutanak tutuldu ve ev sahibi ile oğlu Mikail Çatal'ın ifadeleri alındı. Eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

"Parayla ölçülmeyecek kadar kıymetliydi"

Çalınan eşyaların maddi değerinden çok manevi değer taşıdığını söyleyen Mikail Çatal, "Bu halılar annemin yıllar önce dokuduğu, bizim geçmişimizi ve hatıralarımızı barındıran emek ürünleriydi. Parayla ölçülmeyecek kadar kıymetliydi" dedi.

"Köyümüz kamerasız, ışıksız, sahipsiz"

Çatal, köyde güvenlik kameralarının ve aydınlatmanın olmamasından yakındı. "Köyümüz artık terk edilmiş bir yer değil ama kamerasız, ışıksız, sahipsiz bırakıldık. İnsan kendi evinde bile güvende değil. Bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. El dokuması ürünlerin izini sürebilmek için çevredeki halı alım-satımı yapan iş yerleri ve ikinci el pazarları mercek altına alındı.

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