Demografik yapıya ‘fon’ koruması

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu konusunda "Gençlerimizin evlilik süreçlerine ve girişim projelerine destek olacağımız Aile ve Gençlik Fonuyla kapsamlı projeler geliştireceğiz. Bu fonun aynı zamanda uzun vadede ülkemizin olası demografik riskler karşısında bir koruma kalkanı olmasını da hedefliyoruz" dedi.

‘AİLE’ DİZİLERİ BULUŞMASI

RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü yapıldığını anımsatan Bakan Göktaş, "Yakın zamanda dizi, televizyon yapımcılarıyla bir araya gelerek çocuk-aile değerlerini göz önünde bulunduran yapımların sayısını artırmak için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz" diye konuştu.

KONUK EVLERİ KEŞKE BOŞ OLSA

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçların karşılanması için 1.85 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi. Ülke genelinde 4.4 milyon haneye yardım götürüldüğünü de aktaran Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkili bir şekilde sürdürdüklerini belirtirken, kadın konuk evlerinin doluluk oranın yüzde 75 olduğunu ‘Keşke boş olsaydı’ ifadeleriyle anlattı.











