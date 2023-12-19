|
Gündem

Demografik yapıya ‘fon’ koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'yi demografik risklere karşı koruyacağını söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:12 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu konusunda "Gençlerimizin evlilik süreçlerine ve girişim projelerine destek olacağımız Aile ve Gençlik Fonuyla kapsamlı projeler geliştireceğiz. Bu fonun aynı zamanda uzun vadede ülkemizin olası demografik riskler karşısında bir koruma kalkanı olmasını da hedefliyoruz" dedi.

‘AİLE’ DİZİLERİ BULUŞMASI

RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü yapıldığını anımsatan Bakan Göktaş, "Yakın zamanda dizi, televizyon yapımcılarıyla bir araya gelerek çocuk-aile değerlerini göz önünde bulunduran yapımların sayısını artırmak için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz" diye konuştu.

KONUK EVLERİ KEŞKE BOŞ OLSA

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçların karşılanması için 1.85 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi. Ülke genelinde 4.4 milyon haneye yardım götürüldüğünü de aktaran Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkili bir şekilde sürdürdüklerini belirtirken, kadın konuk evlerinin doluluk oranın yüzde 75 olduğunu ‘Keşke boş olsaydı’ ifadeleriyle anlattı.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aktüel
#Toplum
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri