|
Gündem

Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkanlığı'na talip

CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na talip oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünün geniş olduğunu söyleyen Enginyurt, "Kemal Bey Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB'ye başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Açıkça bunu istiyorum." dedi.

10:14 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkan adayı olmak istediğini açıkladı.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkan adayı olmak istediğini açıkladı.

CHP'de 'değişim' talebiyle genel başkanlık koltuğuna talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçmek isteyen isimler gün geçtikçe çoğalıyor.

Yerel seçimlere aylar kala İBB Başkanlığı için aday olmak istediğini açıklayan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ardından bir isim daha İmamoğlu'nun koltuğuna talip oldu.

CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisinin aday yapılması halinde ittifaka gerek kalmadan seçimi kazanabileceğini öne sürdü.



'Kemal Bey verdikçe veren bir insan'

Sözcü TV yayınında konuşan Enginyurt,
"Kemal Bey gerçekten güzel bir insan, gönlü geniş insan. Kemal Bey Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB'ye başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın."
dedi.

'Çok rahat belediye başkanı olurum'

Her kesimden oy alabileceğini iddia eden Enginyurt,
"İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Açıkça bunu istiyorum. Siz kazanacak işler yapmışsanız, gönülleri fethetmişseniz, milletle ittifak sağlamışsanız sizin bir parti ittifakına ihtiyacınız yok. Yerel seçimlerde esas olan milletle ittifaktır. Genel seçimlerde partilere oy verilir ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. "
ifadelerini kullandı.

#Cemal Enginyurt
#İBB
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Triglav - Trabzonspor canlı skor