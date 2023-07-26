Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkanlığı'na talip

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 'değişim' isteği ile CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi. Enginyurt, "Adam partinin önüne gidip sandalye fırlatıyor. Bolu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60 oy almış, sen gidiyorsun bir de ağır hakaretler ediyorsun. Ya siyasette bir adap vardır, terbiye vardır, üslup vardır. Genel başkandır değişim isteyebilirsiniz ama bu nasıl bir dil arkadaş ya. Bu nasıl bir hakaret dili ya." ifadelerini kullandı.