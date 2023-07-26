Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkanlığı'na talip

Demokrat Partili Cemal Enginyurt İBB Başkan adayı olmak istediğini açıkladı.
CHP'de 'değişim' talebiyle genel başkanlık koltuğuna talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçmek isteyen isimler gün geçtikçe çoğalıyor.
Yerel seçimlere aylar kala İBB Başkanlığı için aday olmak istediğini açıklayan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ardından bir isim daha İmamoğlu'nun koltuğuna talip oldu.
CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisinin aday yapılması halinde ittifaka gerek kalmadan seçimi kazanabileceğini öne sürdü.