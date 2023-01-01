Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ortaklık teklifi: Savunma sanayindeki deneyimlerinize güveniyoruz

İzmir'e de bunu anlatmak için geldik. Afrika şu an uyanmış durumda ve harekete geçiyor. Kongo'da madencilik gelişiyor. Afrika'nın en zengin ülkesi ve Türkiye'nin de büyük ve zengin bir ülke olduğunu biliyorum. Bu nedenle başta madencilik olmak üzere daha farklı alanlarda çalışabiliriz."