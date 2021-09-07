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POLİTİKA

Kongo Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi’yi resmi törenle karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilecek görüşmenin ardından, heyetlerarası toplantı gerçekleştirilecek. Ardından iki lider iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenin, gerçekleştirerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Haber Merkezi AA
Kongo Cumhurbaşkanı Ankarada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanını resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi’yi resmi törenle karşıladı. Kongo'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca, Afrika'daki güncel gelişmeler ile 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

  • Ardından iki lider iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenin, gerçekleştirerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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