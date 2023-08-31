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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti karıştı: BM karşıtı eylemde 48 kişi can verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

15:57 . 31/08/2023 Perşembe
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.



#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Birleşmiş Milletler
#eylem
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