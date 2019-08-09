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ANKARA

Denetim kontrol Türkiye’de olmalı

MHP lideri Bahçeli, ABD ile varılan uzlaşmayla Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede denetim ve kontrolün Türkiye’de olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “30 ile 35 km’lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları cevaplandırdı. Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kaçınılmaz olduğunu belirten Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Çevremiz zifiri karanlıktır. Türkiye’ye, Irak ve Suriye’nin kuzeyiyle birlikte Fırat’ın doğusundan meydan okunmaktadır. Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali olmayan bir icabıdır. Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan ve milli bekamızı tehdit eden terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale getirmek ülke güvenliği ve jeopolitik zaruretler açısından büyük bir ihtiyaçtır.

BÖLGEYE DE GÜVENCE

Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması bu nedenle kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km’lik bir derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir. Müşterek Hareket Merkezi’nin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmelidir. Derinliği ve genişliği Türkiye’nin tezlerine, güvenlik ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ZAMAN KAZANDIRDI

Güvenli Bölge, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğini değil Türkiye’nin güvenliğini muhafaza etmelidir. Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskânın ortamı süratle hazırlanmalıdır. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır. Müzakerelerin uzaması, güvenli bölgenin derinlik mesafesiyle ilgili görüş ve yaklaşım farklılıkları terör örgütü PKK/YPG’ye elbette zaman kazandırmıştır.

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  • Dönüş çağrısı yankı uyandırdı
  • Bahçeli, “MHP’den bir vesile ve sebeple koparak İP’ye katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet etmiştim. Hamd olsun bu çağrı ve davetim geniş yankı uyandırdı. Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir. İP’de milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur. Hakikaten de İP yönetiminin bunu teyit etmesi, ülkücüleri kenara itmesi hazin bir vakıa olarak karşımızdadır. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. Kullanılıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bir kez daha açıklıyorum. Onlar bizim için İYİ’dir, diğerleri ise sadece İP’siz, sapsızdır” dedi.

Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması
OYNAT 02:18
Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, '30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir' dedi.
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