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Denetimli serbestliğe rapor ayarı

Denetimli serbestliğe rapor ayarı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ceza ve tutukevlerindeki hükümlülerin 'cezalarını hapishanede mi yoksa denetimli serbestlikte mi' geçireceğine karar veren 7 kişilik kurulun çalışma şekilleri ve karar alma süreçleri değişecek. Edinilen bilgiye göre, her cezaevinde idari memur, cezaevi tabibi, psikolog, psikiyatrist, sosyal çalışmacı, öğretmen infaz koruma memuru ve infaz koruma baş memurundan oluşan kurullar, mahkûmun durumuna ilişkin heyet tarafından verilecek 'sağlık' ve 'psikiyatri' raporlarına bakarak kararını verecek. Meclis gündemine alınması beklenen düzenleme ile kurul, hükümlülerin infaz edilen cezasının süresinde indirime gitme yetkisine sahip olmayacak. Sadece mahkûmun cezasını nerede ne şekilde çekeceğine karar verecek.



#denetimli serbestlik
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