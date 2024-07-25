Denetimli serbestlikte suça karışma binde 3

Hükümlülerin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku modeli olan denetimli serbestlik uygulaması, 2005’te yürürlüğe girdi. Uygulamadan 1 milyon 719 bin 693 hükümlü faydalandı. Cezaevinden tahliye edilerek denetimli serbestlikle gözlem altına alınan hükümlülerin aileleriyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayla daha rahat uyum sağlayabilmesi için uygulanan modelde suç işleme potansiyelinin oldukça düşük olduğu görüldü. Denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiği 2012’den bu yana işlediği suçun ceza alt sınırı bir yıl ve üstü olan suçlardan denetimli serbestliğe geçen ve bu süreçte suça karışan hükümlülerin sayısı 6 bin 695 olarak açıklandı. Bu rakam toplam yükümlülerin binde 3’üne denk geliyor. Denetimli serbestliği, işlediği suçlar sebebiyle kaldırılan yükümlüler hariç, 1 milyon 712 bin 988 yükümlü denetimli serbestlikten faydalandı.