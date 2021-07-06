Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli çıkışı: Gerçek dışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü

Bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili, “Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı” sözleri büyük tartışmalara neden oldu. Baykal’ın yakın çevresinden Livaneli’ye tepki geldi.

"Haksızlıkla muhattap oldum"

Hürriyet'in haberine göre; Livaneli'nin iddiaları sonrası Deniz Baykal'dan ilk açıklama geldi. Baykal, Livaneli’nin iddialarına ilişkin "Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum. En büyük üzüntüm ise Genel Merkez’den hiç kimsenin aramaması..." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Baykal'a 2. hançer dostlar için

"Livaneli parayı sever, gücü sever"

REKLAM

Baykal'la görüşen eski Devlet Bakanı CHP’li Mehmet Sevigen ise şunları söyledi: "Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş seversiniz ya da sevmezsiniz, doğru ya da yanlış. Adam canıyla uğraşıyor; bir de bu davaların gündeme gelmesi daha da üzüyor. Şimdi ben de çıkıp, ‘Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister. Son olarak ise cumhurbaşkanı olmayı ister’ desem ayıp olmaz mı? Dost evinde yapılan bir sohbeti ki benim adımı da çok katıyor ‘evi’ diye, genel kurul toplantısı gibi lanse etmesi de çok yakışıksız. İstanbul İl Kongresinde Ahmet Güryüz Ketenci seçildi. Bizi, ‘CHP Kürtlerin ve Alevilerin partisi’ diye yaftalıyorlardı. Ketenci’nin seçilmesi Türkiye’nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi. Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi.”

REKLAM

GÜNDEM Tescilli yalancı: 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi

GÜNDEM Ruh hastası yalancı: CHP lideri artık psikiyatrinin konusu

GÜNDEM Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?