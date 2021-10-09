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POLİTİKA

Deniz Baykal'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için başvuru

TBMM’de yemin etmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle Meclis'e gelemeyen Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için Halkın Kurtuluş Partisi tarafından başvuruda bulunuldu. Baykal'a 2018’den itibaren ödenen maaşların da faiziyle birlikte geri alınması istendi.

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Haber Merkezi Diğer
Deniz Baykalın milletvekilliğinin düşürülmesi için başvuru
Deniz Baykal

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Antalya milletvekili seçilen Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 21 Şubat 2019’da TBMM’de yemin etmiş ve daha sonra Meclis'e gelmemişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi ve 2018’den itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için başvuruda bulundu.

TBMM Başkanlığı’na verilen dilekçede, HKP'liler başvurunun gerekçesine ilişkin şunları söyledi:

"GÖREVİNİ İFA EDEMİYOR"

Deniz Baykal’ın rahatsızlığı tabi ki her insanın başına gelebilecek insani bir durumdur. Sağlığına kavuşması yönündeki temennilerimizle birlikte kendisine acil şifalar dileriz. Ancak Deniz Baykal’ın milletvekilliği görevini ifa edemediği açıktır.

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