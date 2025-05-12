Deniz taksi fiyaskosu

İstanbul’un şehir içi trafiğine alternatif oluşturması için 2021 yılında hayata geçirilen Deniz Taksi uygulaması, fiyaskoyla sonuçlandı. 10 yolcu kapasitesiyle 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanan projenin zarar üstüne zarar ettiği ortaya çıktı. Proje için toplamda 428 milyon TL harcayan İBB, yalnızca 44 milyon TL gelir elde etti. 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu’na yönelik hazırlanan muhalefet şerhinde, Deniz Taksi Projesi için yalnızca geçtiğimiz yıl 384 milyon TL kamu zararı oluşturduğu vurgulandı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, 2024 Denetim Komisyonu Raporu’na eklediği muhalefet şerhinde, Deniz Taksilerle ilgili harcamaları eleştirdi. Kaynar, 2021 yılında satın alınan deniz taksilerin maliyeti ile işletme giderlerinin, elde edilen gelirle kıyaslandığında belediye kaynaklarının verimsiz kullanıldığını belirtti. Bu hizmetin belediyenin yatırım yapmadan, özel işletmelere hat kiralayarak ve tüm masrafları onlara yükleyerek yürütülebileceğini hatırlatan Kaynar, 2024 yılında 88 milyon 550 bin TL’ye satın alınan 7 adet deniz dolmuşunun nasıl işletileceğine dair ihale belgelerinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını söyledi.