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Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

09:3413/01/2025, Pazartesi
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Yurdun büyük bölümünde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor.
Yurdun büyük bölümünde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.


Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa


Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)


12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15:00 seferleri iptal oldu.


Bozcaada'dan 07.00,10.00, 14.00, Geyikli'den ise 08.00, 11.00, 15.00 seferlerinin ise yapılacağı bilgilendirmesi yapıldı.


Narlı-Marmara Hattı'nda ise Narlı'dan saat 08.00, 16.15, Marmara'dan saat 11.30, 17.30 seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.



#sağanak
#İstanbul
#Bursa

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