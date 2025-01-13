TCDD’den yapılan açıklamaya göre; tren biletlerine “enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme” yapıldı. 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve…

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.