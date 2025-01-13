TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti 780 TL oldu. İşte hatlara göre Ankara - Eskişehir ve Ankara - Konya 2025 YHT bileti fiyatları...
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren hatları bilet fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
2025 YHT bileti fiyatları
TCDD’den yapılan açıklamaya göre; tren biletlerine “enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme” yapıldı. 13 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.
Ankara - Konya YHT bileti ne kadar?
Yüksek Hızlı Tren’de Ankara - Konya güzergahında bilet fiyatları 360 liraya oldu.
Ankara - Eskişehir YHT bileti ne kadar?
Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları 390 liraya çıkarıldı.
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.