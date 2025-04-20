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Denizi kirleten 13 gemiye 70 milyon lira ceza

Denizi kirleten 13 gemiye 70 milyon lira ceza

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mersin'de, denizi kirlettiği belirlenen 13 gemiye 70 milyon lira ceza uygulandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti. Kente her yıl 5 binin üzerinde geminin geldiğini ve bunun tamamının denetlendiğini kaydeden Halisdemir, "Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla, EGDS ile denetim yapıyoruz. 53,5 kilometrelik bir alanda kesintisiz denetim gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu arada, belediyenin 2019'dan bugüne kadar toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin lira ceza uyguladığı bildirildi.


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