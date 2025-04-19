Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durdurulmuştu. Boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle çift yönlü olarak açıldı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
- Öte yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı saatler sonra yaptığı yeni açıklamada, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, sis nedenyle oluşan kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine çift yönlü olarak açıldığını duyurdu.