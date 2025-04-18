Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' uyarısı: Yolculuk yapacaklar dikkat

19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"