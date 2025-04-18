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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' uyarısı: Yolculuk yapacaklar dikkat

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '19 Nisan' uyarısı: Yolculuk yapacaklar dikkat

22:4018/04/2025, Cuma
DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Nisan sabahı için sis uyarısı yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Nisan sabahı için sis uyarısı yapıldı.

İstanbul'da 19 Nisan günü sabah saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "
19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"
ifadelerine yer verildi.


#Sabiha Gökcen Havalimanı
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