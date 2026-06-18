Denizli Barosu'nda âlem

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, “Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın uyuşturucu madde kullandığı, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle birlikte kullandıkları” yönünde ihbarlar yapıldı.

21 ADRESE BASKIN

İhbarlar üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu kullanmak” suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baro binası ile 12 avukatın ev, iş yeri ve araçlarının da aralarında bulunduğu 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

BAŞKANIN EVİNDEN ESRAR ÇIKTI

Denizli Baro Başkanı Kök’ün ikametinde yapılan aramada 0,3 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 50 gram esrar, 57 adet sentetik hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AVUKATLAR UYUŞTURUCU ÜRETMİŞ

Bazı avukatların evlerinde iklimlendirme düzenekleri kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştirdikleri, bunları elbise dolaplarına asarak kuruttukları belirlendi. Operasyonda, Baro Başkanı Ufuk Kök, baro yönetiminde bulunan Erkin Erdoğan, Vahid Suad Başer ve Mehmet Onur Arslan ile avukatlar Onur Serkan Oran, Yasin Karaçay, Kerem Onur, Oğuzhan Faik Sevinç, Cihan Sayın, Fatih Karakılıç, Batuhan Tezcan ve Emre Balaban gözaltına alındı. Daha sonra şüpheliler kan ve idrar tahlili için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Baro Başkanı Avukat Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu toplam 12 avukat, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



