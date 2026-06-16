Çanakkale’de uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Haziran tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde yapılan uygulamalarda 11731 şahıs ve 3192 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şahıs yakalandı, 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 534 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 225 gram narkotik madde, 2941 adet uyuşturucu hap, 3 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. 69 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret suçundan işlem yapılan 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili 1 şahıs, yağma-tehdit-hakaret olayı ile ilgili 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili 2 iş yeri, 3 ikamette yapılan aramalarda 6 mağdur kadın kurtarıldı, 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.