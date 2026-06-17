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Şüphelinin eşyalarının arasında bulundu: Bayburt’ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüphelinin eşyalarının arasında bulundu: Bayburt’ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi

16:2617/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bayburt’ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi
Bayburt’ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi

Bayburt’ta narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapılarak, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 616,75 gram metamfetamin bulundu.

A.R. hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bayburt
#metanfetamin
#Narkotik operasyonu
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