Aracın tabanına gizlenmiş 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Aracın tabanına gizlenmiş 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

11:233/02/2026, Salı
IHA
Gaziantep'te narkotik operasyonu
Gaziantep'te narkotik operasyonu

Gaziantep’te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda bir aracının tabanına gizlenmiş halde 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 6 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın tabanına gizlenmiş halde 162 litre sıvı metamfetamin ele geçirilerek 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



#Gaziantep
#metanfetamin
#operasyon
