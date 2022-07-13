Denizli'de öfkeli koca dehşet saçtı: 2 ölü

Denizli'deki olay, akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Y., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal. Y.’nin yanından ayrılıp Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy ve annesi Gülperi Aksoy ile birlikte yaşamaya başladı.

Evi terk eden karısının izini bulan Erdal Y., evlilik hazırlıkları yapan çiftin Ören Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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