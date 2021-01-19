Gündem Denizlide gece yarısı korkutan deprem
DENİZLİ

Denizli'de son dakika korkutan deprem

Denizli'de gece yarısı korkutan deprem

Denizli'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.