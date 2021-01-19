Denizli'de gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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