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DENİZLİ

Denizli’de spor yatırımlarına tam not

Denizli’ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile beraberindekiler eşlik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilk olarak Bakan Kasapoğlu’na Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserler ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda üretilen el emeği göz nuru eserleri tanıttı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Denizli Sancağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan.

DENİZLİ SPOR ŞEHRİ OLACAK

Başkan Osman Zolan ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Denizli’miz için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sizlerin de desteği ve katkısıyla şehrimizin bir spor şehri olması adına gayret ediyoruz” dedi. Başkan Zolan burada Büyükşehir Belediyesinin gençlik ve spor yatırımlarını anlatan bir sunum yaptı. Bakan Kasapoğlu ise Denizli’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hoş karşılamaları nedeniyle Başkan Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarından övgüyle bahseden Bakan Kasapoğlu, özellikle yüzme sporuna yapılan yatırımları takdirle karşıladı, Başkan Zolan’a teşekkür etti.

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