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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Denizli'deki darbe girişimi davasında karar

Denizli'de darbe girişimine ilişkin davada eski Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özbakır ve eski Albay Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber MerkeziAA
Denizli’deki darbe davasında karar açıklandı.
Denizli’deki darbe davasında karar açıklandı.

Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen 7. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile avukatlar katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Denizli'de 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 askerin motorlu intikal eğitimi adıyla Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere olan Çardak Havaalanı'na gitmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açılan ve 26 Aralık 2016'da başlayan davanın bugünkü duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu.

Eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, "Hayırlı olsun diyorum." dedi.

Eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ise 15 Temmuz'da Denizli'ye gelmesi konusunda Tugay Komutanının kendisine emir verdiğini ileri sürdü.

Tugay içtima alanından çıkmadan önce eski Kurmay Başkanı yarbay Fahrettin Demir'in kendisine tam anlaşılmayacak biçimde "Sıkıyönetim kanunu ile ilgili bir mesaj geldi" şeklinde konuştuğunu savunan Akman, şöyle konuştu:

"Bana, 'şu anda daha fazlasını söyleyemem, tugay komutanı yasakladı' dedi. Tugay komutanını aradım 'yok öyle bir şey, iddia edilenler var, siz hazır olunca çıkın' dedi. Ben bölük komutanlarına sıkıyönetim ile ilgili mesaj gelmiş ama biz eğitimimize devam edeceğiz' dedim. Sıkıyönetim ilan edildi şeklinde bir cümle kullanmadım. Çardak Hava Meydan Komutanlığının girişinde zor kullanmadım. İnternetteki haberlerin yalan olduğu şeklinde ifadem yoktur. Ben sadece onlara bu haberlerin yanlış ve spekülasyon olabileceğini söyledim. Bizler sosyal medyanın gücü ve nasıl kullanılacağı hususunda eğitimler aldık. Halkın nasıl yönlendirileceği eğitimlerini aldık. Arap Baharı'nda sosyal medyadan halk üzerindeki etkisi görülmüştür. Hakkımda karar verilirken o an itibariyle ne yaptığım, bu andaki hal ve koşullar göz önünde tutulmalı. Beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıkların söz sözlerinin alması ve verilen aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Özbakır, eski albay Akman, eski yarbay Avşın Yapar, eski albay Ziver İnci, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski Teğmen Muhammet Ekinci hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye ya da bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ederek anayasayı ihlal suçu"ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyetlerine karar verdi.

Sanıklar İnci, Ay, Ekinci ve Yapar hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, TCK'nin 62. maddesi uyarınca, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan'a ise bir yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, diğer sanıklar hakkında ise "yüklenen suç açısından sanıkların kastı bulunmadığından" oy birliğiyle beraatlerine karar verdi.

Öte yandan firari sanık eski yarbay Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırıldı.

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