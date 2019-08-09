Gündem Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi
DENİZLİ

Denizli'deki depremde evleri zarar görenler geceyi çadırlarda geçirdi

Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Denizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi.

Haber Merkezi AA DHA
Depremzedeler geceyi Kızılay ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda geçirdi.
Depremzedeler geceyi Kızılay ve AFAD'ın kurduğu çadırlarda geçirdi.

Bozkurt'ta dün saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.

Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.

Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

"Çatılarımız çöktü"

Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.

Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçireceklerini belirterek, "Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
FOTOĞRAF 12
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Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu.
Title
Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.
Title
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.
Title
Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.
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Title
Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
Denizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.



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