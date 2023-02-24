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Deprem bölgesi için 'ek ders' kararı

Depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyenler, görevlerini yapmış sayılacak ve ek ders ücreti alabilecek.

10:01 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Ek ders ücretinden yararlandırılacak

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#OHAL
#ankara
16 dakika önce
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Deprem bölgesi için 'ek ders' kararı
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