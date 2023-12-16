Deprem bölgesinde 10 ayda 196 bin bebek doğdu

Deprem bölgesinde son 10 ayda 196 bin bebek dünyaya geldi. Deprem mağduru çocukların sorunlarını dinlemek için toplanan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, deprem bölgesindeki hastanelerin yatak kapasitesinin yükseltildiğini söyledi. Tolunay, “Deprem bölgesinde hizmet sunan hastanelerimizin şu an için yatak kapasitesi 21 bin 817. Aslında bu 26 binli rakamlara ulaşmış durumda ancak bunların tescil süreçleri devam ettiği için şu an 26 bin yatağımızın 21 bin 800’ü tescil almış.” diye konuştu.





ÇOCUĞA PROTEZ ÖNCELİĞİ

Deprem bölgesinde, yeni doğan kontrollerinin de sürdüğünün altını çizen Tolunay, bugüne kadar yeni doğan ünitelerinde 2 milyon 673 bin 484 izlem yapıldığını ifade ederek “Bu 10 aylık dönemde de 196 bin 434 yeni bebeğimiz doğmuş durumda” dedi. Tolunay, deprem bölgesinde uzuv kaybı yaşayan çocuklara protez yapımında öncelik verildiğini söyleyerek, 65 çocuğun protezinin yapıldığını ve rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiği bilgisini verdi.





EĞİTİM NORMALLEŞTİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halil Yunus Ersöz ise bölgede 76 tane devlet yurdunun bulunduğunu ve yurt kapasitesinin 98 bine eriştiğini bildirdi. 11 ilde 55 gençlik merkezi ve 46 genç ofisi ile depremzede çocuk ve gençleri sosyal hayata kazandırmaya çalıştıklarını aktardı. Ersöz, deprem bölgesindeki 385 faaliyete 11 bin 786 gencin katıldığını belirtti. Ersöz, bölgedeki normalleşme sürecinde yeniden eğitim faaliyetlerinden 1 milyon 312 bin 762 çocuk ve gencin yararlandığını ve yaz dönemi ulusal kamplarına da 3 bin 215 gencin katılmasını sağladıklarını bildirdi. Ersöz, gençler için Tekirdağ, Çanakkale gibi çeşitli illere gezi düzenlediklerini ifade etti.



