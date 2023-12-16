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Deprem bölgesinde 10 ayda 196 bin bebek doğdu

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde aradan geçen 10 ayda 196 bin 434 bebek dünyaya gözlerini açtı. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, yeni doğan ünitelerinde 2 milyon 673 bin 484 izlem yapıldığını söyledi. 6 Şubat'tan bu yana dünyaya gelen bebek sayısında 47 bin 594’le Şanlıurfa'da ilk sırada bulunuyor. Gaziantep ise 41 bin 513 bebekle ikinci sırada yer aldı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:50 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde, yeni doğan kontrollerinin de sürdürüldüğünün altı çizildi.
Deprem bölgesinde, yeni doğan kontrollerinin de sürdürüldüğünün altı çizildi.

Deprem bölgesinde son 10 ayda 196 bin bebek dünyaya geldi. Deprem mağduru çocukların sorunlarını dinlemek için toplanan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, deprem bölgesindeki hastanelerin yatak kapasitesinin yükseltildiğini söyledi. Tolunay, “Deprem bölgesinde hizmet sunan hastanelerimizin şu an için yatak kapasitesi 21 bin 817. Aslında bu 26 binli rakamlara ulaşmış durumda ancak bunların tescil süreçleri devam ettiği için şu an 26 bin yatağımızın 21 bin 800’ü tescil almış.” diye konuştu.


ÇOCUĞA PROTEZ ÖNCELİĞİ

Deprem bölgesinde, yeni doğan kontrollerinin de sürdüğünün altını çizen Tolunay, bugüne kadar yeni doğan ünitelerinde 2 milyon 673 bin 484 izlem yapıldığını ifade ederek “Bu 10 aylık dönemde de 196 bin 434 yeni bebeğimiz doğmuş durumda” dedi. Tolunay, deprem bölgesinde uzuv kaybı yaşayan çocuklara protez yapımında öncelik verildiğini söyleyerek, 65 çocuğun protezinin yapıldığını ve rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiği bilgisini verdi.


EĞİTİM NORMALLEŞTİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halil Yunus Ersöz ise bölgede 76 tane devlet yurdunun bulunduğunu ve yurt kapasitesinin 98 bine eriştiğini bildirdi. 11 ilde 55 gençlik merkezi ve 46 genç ofisi ile depremzede çocuk ve gençleri sosyal hayata kazandırmaya çalıştıklarını aktardı. Ersöz, deprem bölgesindeki 385 faaliyete 11 bin 786 gencin katıldığını belirtti. Ersöz, bölgedeki normalleşme sürecinde yeniden eğitim faaliyetlerinden 1 milyon 312 bin 762 çocuk ve gencin yararlandığını ve yaz dönemi ulusal kamplarına da 3 bin 215 gencin katılmasını sağladıklarını bildirdi. Ersöz, gençler için Tekirdağ, Çanakkale gibi çeşitli illere gezi düzenlediklerini ifade etti.


Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler
Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuştu. Özhaseki, depremlerden 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın bundan zarar gördüğünü, 680 bin konut ve 170 bin civarında iş yerinin de yıkıldığını hatırlattı. Bu süreçte "deprem turistlerini" de gördüklerini, Meclis'te bunu söylediğinde bazılarının çok alındığını dile getiren Özhaseki, "Bütün bir millet ayakta ama nüfusu milyonlara varan belediyelerin başındaki arkadaşlar da özel uçaklarla gittiler oraya. Yanında onar, yirmişer sosyal medyacı, kameraman, o bölgelerde biraz görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler" diye konuştu.

#deprem bölgesi
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#doğum
#TBMM
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