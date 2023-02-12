Deprem bölgesinde 10 ilin hava durumu

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Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde bulunan illerin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, gündüz ise az bulutlu açık olduğu belirtildi.
ADANA: 14, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 12, Az bulutlu ve açık.
K.MARAŞ: 8, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 8, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve az bulutlu.
OSMANİYE: 13, Parçalı ve az bulutlu.
KİLİS: 9, Parçalı ve az bulutlu.