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Deprem bölgesinde 10 ilin hava durumu

Deprem bölgesinde bulunan 10 ilin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da sıfırın altında gece eksi değerlere düşerken gündüz ise değerlerin yükseldiği görülüyor.

10:31 . 12/02/2023 Pazar
AA
Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde bulunan illerin hava durumu bilgileri merak ediliyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, gündüz ise az bulutlu açık olduğu belirtildi.


ADANA: 14, Az bulutlu ve açık.


HATAY: 12, Az bulutlu ve açık.


K.MARAŞ: 8, Parçalı ve az bulutlu.


DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve az bulutlu.


GAZİANTEP: 8, Parçalı ve az bulutlu.


ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve az bulutlu.


OSMANİYE: 13, Parçalı ve az bulutlu.


KİLİS: 9, Parçalı ve az bulutlu.


Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesideki illerin hava durumları...

#DEPREM
#Hatay
#Gaziantep
#Adana
#Kahramanmaraş
#Meteoroloji
#Hava durumu
41 dakika önce
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Deprem bölgesinde 10 ilin hava durumu
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