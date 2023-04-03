Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimizin hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün artıracağız" dedi.