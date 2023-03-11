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Deprem bölgesinden öğretmenlerin tayin başvuruları uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin isteyen 1080 öğretmenin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

12:34 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Deprem bölgesinden tayin başvuruları uzatıldı

Deprem bölgesinden tayin başvuruları uzatıldı

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre veriyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​


#deprem bölgesi
#öğretmen
#tayin
2 saat önce
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Deprem bölgesinden öğretmenlerin tayin başvuruları uzatıldı
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