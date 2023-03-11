Deprem bölgesinden tayin başvuruları uzatıldı
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre veriyoruz." ifadelerini kullandı.
#deprem bölgesi
#öğretmen
#tayin
2 saat önce
Deprem bölgesinden öğretmenlerin tayin başvuruları uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok
Bakan Varank Malatya'da depremden etkilenen esnafla bir araya geldi
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Meteoroloji'den 58 il için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yıkılmayan TOKİ binalarının sırrı ne? TOKİ Başkanı Bulut’tan dikkat çeken açıklamalar