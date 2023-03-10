Bakan Özer: Afet bölgesinde 127 ilkokul 168 ortaokul kurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Buna göre 2023 seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacak. YSK seçim takvimini açıklarken, AK Parti’den Refah Partisi hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Erbakan'ı ziyaret edecek. Peki Cumhur İttifakı'nda hangi partiler var?