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Bakan Özer: Afet bölgesinde 127 ilkokul 168 ortaokul kurduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde yaşamı kesintiye uğratmadan çocukların eğitimlerini sürdürmesi için 127 ilkokul, 168 ortaokul kurduklarını açıkladı.

17:56 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Bakan Özer

Bakan Özer

Milli Eğitim Bakanı Özer, Twitter'daki hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet bölgesinde sürdürülen eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Özer,
"Deprem felaketi sonrası yaşamı kesintiye uğratmadan sürdürebilmenin en önemli adresleri, okullardır. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için 127 ilkokul, 168 ortaokul kurduk"
dedi. 



#Deprem
#Milli Eğitim Bakanlığı
#depremzede
1 saat önce
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Bakan Özer: Afet bölgesinde 127 ilkokul 168 ortaokul kurduk
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