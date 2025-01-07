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Deprem bölgesine kültürel altyapı

Deprem bölgesine kültürel altyapı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/01/2025, Tuesday
G: 7/01/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi çalışmalarında kent kültürünün korunması öncelikli olacak.

Depremden ötürü göç eden nüfusun geri dönmesi kadar tarihi ve kültürel dokunun bütüncül olarak ihya edilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Depremden etkilenen bölgelerde tescilli taşınmaz kültür mirası kategorisindeki 8 bin 500 yapının hasar tespit çalışmalarına Vakıfla Genel Müdürlüğü Bilim Komisyonu tarafından devam edilecek. Bu yapıların bakım, onarım ve restorasyonları gerçekleştirilecek. Deprem bölgesinde tamamlanacak konut projeleriyle eşzamanlı olarak kültürel altyapı da oluşturulacak. Tarihi dokunun bulunduğu eski kent bölgeleriyle yeni kent yerleşimleri arasındaki ilişkinin güçlendirilerek devam ettirilmesi sağlanacak. Yeni kent yerleşimlerinde sosyal ve kültürel etkileşime imkân vererek toplumun refahını destekleyen, başta kütüphane olmak üzere müze, kültür merkezi, kent parkı gibi kültürel altyapı unsurlarına yer verilecek. Hafızayı canlı tutacak anıtlarla yeni kent meydanlarının tasarlanması ve kent kültürünün oluşması sağlanacak.



#deprem bölgesi
#Kültür
#Tarih

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