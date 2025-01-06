Çocukların 'Sertaç Abi'si sabah namazında 2 bin 500 kişilik minik cemaatiyle saf tuttu

YouTube'da Türkiye'nin kültürel değerlerine sahip çıkarak çocuklar için hem eğlendirici hem de bilgilendirici çeşitli içerikler üreten Sertaç Güngör, düzenlediği 'Kardeşlik Buluşmaları'yla milyonlarca çocuğun yüreğine dokunuyor. Videolarında özellikle eğlence ve eğitimi bir arada sunan Güngör, çocukları geçtiğimiz cumartesi günü Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'ne sabah namazını birlikte kılmaya davet etti. 2 bin 500 çocuğun büyük bir coşkuyla katıldığı namaz sonrası camide eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Güngör, çocukları ayrıca Youtube, oyunlar ve boykot konularıyla da bilgilendirdi.





2500 kişilik Sabah Namazı buluşması mı😳



Bi Maşallah alırız :)



Bugünkü Üsküdar Buluşmamız🏆



Böyle YouTuber mı olur, aaaa😂 pic.twitter.com/rPydz1OzcC — Sertaç Abi (@sertacabii) January 4, 2025





Denizli'de 6 bin kişilik cemaat

Güngör, çocukları geçtiğimiz pazar günü Denizli'deki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne öğle namazına davet etti. 6 bin çocuk, buluşmaya katılıp Sertaç abileri ile namaz kıldı.





Bugünkü 6 bin kişilik rekor Denizli Kardeşlik Buluşmamız🥇



Bi Maşallah alırız :)



Şu güzelliğe etkileşim vermeyeceğiz de neye vereceğiz :) pic.twitter.com/j3eyPciaBx — Sertaç Abi (@sertacabii) January 5, 2025





'Çocuklarla yeni buluşmalarımız'

Güngör, ocak ayı buluşmalarını da paylaştı. Buluşma tarihleri; 6 Ocak Pazartesi Yunus Emre Kültür Merkezi, 8 Ocak Çarşamba Şaban Cengiz Kültür Merkezi Konya, 12 Ocak Pazar İsmail Kahraman Kültür Merkezi Rize, 22 Ocak Çarşamba Tosya Yeni Camii Kastamonu ve 26 Ocak Pazar Beylikbağı Sarı Camii Kocaeli Gebze'de olacak.









YouTube'de çocukların 'Sertaç Abi'si

YouTube'da çocuklar için üretilen milyonlarca video aslında sakıncalı içerikler barındırıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların pandemi döneminde bolca video içerik tükettiği düşünüldüğünde anne ve babalar kontrolü kaybedebiliyor.





'Sertaç Abi' ismiyle YouTube'da oyun videoları üreten Sertaç Güngör, YouTube'da kültürel değerlerimize sahip çıkarak çocuklar için hem eğlendirici hem de bilgilendirici çeşitli içerikler üretiyor. Güngör, yayınladığı videolarla milyonlarca çocuğa ulaşıyor.





Sertaç Güngör kimdir?

Sertaç Güngör namıdiğer Sertaç Abi, 2012’de eğitime başlayan ve geleceğin fikir adamlarının yetiştiği Genç Enderun’un kurucusudur. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümden mezun olmuştur.





Sosyal medya dünyasına girme sebebi, kendi kültürümüz, medeniyetimiz, değerler, inançlar ve dünya görüşümüze sahip fenomenlerimizi yetiştirebilmek ve doğruyla yanlışın birbirine karıştığı bu sosyal alemde faydalı içerikleri hem eğlenceli hem de eğitici içeriklerle sunabilmek. Yüzbinlerce takipçisi olan yazar, çalışmalarını sürdürüyor.



